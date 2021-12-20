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مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحبط محاولة تهريب 23741 حبة دواء إلى خارج البلاد

2021/12/20 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تمكن أعوان فرقة تفتيش المسافرين بالمعبر الحدودي برأس جدير، من إحباط محاولة تهريب 23741 حبة دواء مختلفة الأنواع، وذلك في إطار مكافحة تهريب الأدوية بالشريط الحدودي الجنوب شرقي للبلاد التونسية.

وأفاد بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة، الاثنين، بأن كميات الدواء المحجوزة كانت مخفية بإحكام داخل خزان الوقود لسيارة تونسية، يقودها مواطن تونسي أصيل إحدى ولايات الوسط كان يستعد لمغادرة التراب التونسي نحو القطر الليبي.

وتم، وفق ذات المصدر، تحرير محضر في الغرض، والإحتفاظ بالمخالف لمزيد البحث والتحري، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.

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