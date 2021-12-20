وزارة الصحة: حالتا وفاة و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعنوان يوم الأحد 19 ديسمبر الجاري، و72 تحليلا إيجابيا من مجموع

2629 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية يومية تقدر ب2.74 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، مساء الاثنين، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و475 حالة وفاة.

وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس ليوم 19 ديسمبر الجاري، قد بلغ 228 شخصا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمتعافين 694 ألفا و280 شخصا.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخا ص، بلغ 212 مصابا، من بينهم حالتان جديدتان ليوم أمس، وإلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة، بلغ 73 ، في حين يخضع 13 شخصا للتنفس الاصطناعي.

من جهة أخرى، نشرت وزارة الصحة رسوما بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المصرح بها، حسب تاريخ الوفاة خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة (من 6 إلى 19 ديسمبر الجاري).

وأوضحت في بلاغها أن عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته، ويشمل الوفيات التي حصلت في 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في اليوم نفسه، وتلك التي حدثت أيضا في الأيام السابقة ولم يتم الإعلان عنها في الإبان.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.