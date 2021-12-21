قضيّة استعجاليّة ضد قرار إجباريّة التلقيح #خبر_عاجل

أكــدت اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 سارة الردادي ممثلة عن تنسيقية توانسة ضد اجبارية التطعيم رفضهم لاجبارية التلقيح معتبرة ذلك حرية شخصية .

وقالت سارة الردادي في تصريح لشمس أف أم إن “إجبارية التلقيح أمر أرفضه، خاصة وأن قرار تلقي التلقيح من عدمه يعتبر حرية شخصية، ولا يجب التعدي على الحريات وفق تعبيرها.

وتساءلت قائلة ’’ العلاج موجود فلماذ التلقيح ..؟؟

وانتقدت سارة الردادي القرار الرئاسي الذي ينص على منع الموطنين من العمل ومن التمتع بالأجر في صورة عدم التلقيح.

وصرحت الردادي بأنه قد تم رفع قضية استعجالية من طرف تنسيقية توانسة ضد الامر الرئاسي المتعلقة باجبارية التلقيح.

وسيتم وفق تعبيرها تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية الرافضة لهذا المرسوم الرئاسي .

ويشار إلى أنه سيتطلق العمل بجواز التلقيح انطلاقا من يوم غد الاربعاء 22 ديسمبر 2021 تطبيقا للأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا.