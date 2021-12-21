مجدي الكرباعي: “منظومة ترحيل المهاجرين غير الشرعيّين مقابل مبالغ ماليّة غير ناجعة”

أكد النائب بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله ، مجدي الكرباعي، أن الاتفاقية بين تونس وإيطاليا والتي تقضي بترحيل المهاجرين غير النظامين التونسيين مقابل مبالغ مالية أدت إلى عدة حالات انتحار لدى المقيمين بمراكز الحجز والترحيل من بينها التي حصلت مؤخرا والتي كان ضحيتها تونسي مقيم بايطاليا منذ 27 سنة دون تسوية وضعيته القانونية .

وقال الكرباعي في تصريح لراديو ماد اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، إن منظومة تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين بإيطاليا هشة وفاشلة ، مشيرا إلى غياب مقاربة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة والاقتصار فقط على المقاربة الأمنية .