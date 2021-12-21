أيام مفتوحة للتلقيح المكثّف بمقرات المحاكم الإبتدائية

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصحة ، أياما مفتوحة للتلقيح المكثّف ضدّ فيروس كورونا وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 ديسمبر 2021، بمختلف مقرات المحاكم الإبتدائية بالجمهورية التونسية لفائدة الإطار القضائي و الإداري وكافة مكونات الأسرة القضائية الموسعة و كذلك المتقاضين و عموم المواطنين .

و ذكّرت وزارة العدل في بلاغ لها ، بضرورة استكمال التلاقيح اللاّزمة ضدّ فيروس كورونا و الحصول على جواز التلقيح، وذلك عبر المنظومة الوطنية للتسجيل EVAX ( فضاء المواطن ) سواء بتحميله على الهاتف الجوال أو باستخراجه في شكل وثيقة ورقية، حتى يتسنّى الاستظهار به طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم المذكور، مع التأكيد على وجوب التقيّد بإجراءات الوقاية الأساسية من ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي.