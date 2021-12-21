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توننداكس ينهي حصة الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 1ر0 بالمائة

2021/12/21 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أنهى توننداكس حصّة، الثلاثاء، على ارتفاع طفيف في حدود 1ر0 بالمائة، ليبلغ مستوى 80ر6954 نقطة، وسط مبادلات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 2ر1 مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق الماليّة
وتصدر سهم التجاري للإيجار المالي قائمة الارتفاعات، بعد ارتفاع سعره بنسبة 9ر5 بالمائة (130ر12 د) في ما لم يجذب السهم مبادلات سوى بقيمة ألف دينار
كما تطوّر سعر سهم بيت الايجار المالي التونسي السعدوي بنسبة 4،3 بالمائة (190ر2 د) وسط مبادلات شبه منعدمة،وليحقق السهم ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 28 بالمائة
وكان سهم البطارية التونسية “أسد” الأضعف أداء ، خلال الحصّة، إذ فقد 5ر5 بالمائة من قيمته (710ر1 د) وسط معاملات بقيمة 15 الف دينار
وفقد سهم الشركة التونسية للمقولات السلكية واللاسلكية 8ر2 بالمائة من قيمته في نهاية الحصّة (770ر2 د). وقدّرت المعاملات على السهم ب 22 ألف دينار
( وتصدر سهم البنك التونسي قائمة الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، اثر جذبه معاملات بقيمة 306 الف دينار، ليقفل عند سعر (350ر5 د

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