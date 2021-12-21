لمجمع المهني للمخابز العصرية يطالب الحكومة بالتخفيض في سعر الدقيق (الفارينة )

نفذ اليوم الثلاثاء المجمع المهني للمخابزالعصرية التابع لمنظمة كوناكت” وقفة أمام قصر الحكومة بالقصبة احتجاجا على ما أسموه ارتفاع أسعار كلفة الإنتاج في صنع الخبز مما أدى إلى اغلاق عشرات المخابز في الفترة الأخيرة .

وأكد عبد الكريم بن محرز رئيس المجمع المهني للمخابز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مطالب المجمع تتمثل في إلغاء قرار الزيادة في أسعار مادة الفارينة دون إقرار الترفيع في أسعار الخبز ، داعيا رئيسة الحكومة نجلاء بودن الى التراجع عن قرار الزيادة في اسعار المواد الأساسية التي شهدت ارتفاعا ب15بالمائة على حد قوله .

وبين أن المجمع لا يريد أن يجعل من الخبز مجالا للتجاذبات الاجتماعية لأن أي اجراء تصعيدي سيدخل البلاد في أزمة هي في غنى عنها على حد قوله ، قائلا ا”ن وزارة التجارة تتعامل بشكل غير محايد مع المخابز المنخرطة في كنفدرالية المؤسسات المواطنة “كوناكت”

وأوضح بأن المخابز المنخرطة في “كوناكت” توفر 50بالمائة من حاجيات الشعب التونسي من الخبز ، وأي الترفيع في أسعار الفارينة في هذا الظرف سيخلق نقصًا فادحًا في توفر مادة الخبز

وعن إمكانية رفع الدعم ، قال بن محرز إنه من الضروري تشكيل لجنة تجمع عدد من ممثلي وزارة التجارة و المجمع المهني لتدارس الوضعيات الاجتماعية لأصحاب المخابز ، مشيرا إلى أن أكثر من 100مخبزة في تونس الكبرى مهددة بالإغلاق اذا لم تتحرك الوزارة لحل الاشكال

وقد رفع أصحاب المخابز المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالتدخل السريع وتنظيم لقاء مع قيادات المجمع المهني لأصحاب المخابز في أقرب الاجال ، مع المطالبة بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد .

ولم يتسن لوكالة تونس افريقيا للأنباء الحصول على مصدر من وزارة التجارة للرد على اتهامات المجمع المهني لأصحاب المخابز التابع لكوناكت والخطوات التي ستتخذها الوزارة إزاء هذا التحرك الاحتجاجي