الشركة التونسية للملاحة: انطلاق عمليات الحجز للموسم الصيفي 2022 بداية من يوم الخميس 23 ديسمبر 2021

تنطلق عمليات الحجز للموسم الصيفي 2022 على خطي مرسيليا وجنوة على متن سفن الشركة تانيت وقرطاج، بداية من يوم الخميس 23 2021، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الشركة التونسية للملاحة

وتتم عمليات الحجز، بحسب المصدر ذاته، بوكالات الشركة ووكالات الأسفار المتعاملة معها والمتواجدة داخل تونس وبالبلدان الأوروبية ، وأيضا عبر موقع الواب الخاص بالشركة www.ctn.com.tn.