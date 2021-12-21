نابل: تسجيل حالة وفاة و22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة في نابل بتاريخ أمس الاثنين حالة وفاة جديدة بفيروس كروونا المستجد تعود لرجل أصيل معتمدية حمام الغزاز يبلغ من العمر 75 سنة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1454 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي، في تصريح لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاته، أن التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 481 تحليلا أسفرت عن تسجيل22 إصابة جديدة ليبلغ بذلك عدد الحالات النشطة إلى 275 حالة.

وأشار إلى أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 18 حالة حيث قدرت نسبة استغلال أسرّة الإنعاش ب60 بالمائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 6 بالمائة بالقطاع العام و 9 بالمائة بالقطاع الخاص.

ويبلغ مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل 50935 حالة من بينها 49206 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد.