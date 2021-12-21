تنظيم أيام مفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا من 21 الى 23 ديسمبر الجاري بمقرات المحاكم الابتدائي

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصحة، أياما مفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري، بمختلف مقرات المحاكم الابتدائية بالبلاد، لفائدة الإطار القضائي والإداري وكافة مكونات الأسرة القضائية الموسعة، وكذلك المتقاضين وعموم المواطنين.

وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذه الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا، تندرج في إطار مزيد الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ودعمها، تزامنا مع دخول أحكام المرسوم عدد 1 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 ، المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف – 2 “، حيز التنفيذ بداية من يوم غد الاربعاء.

وذكّرت بضرورة استكمال التلاقيح اللازمة ضد فيروس كورونا، والحصول على جواز التلقيح، وذلك عبر المنظومة الوطنية للتسجيل EVAX (فضاء المواطن)، سواء بتحميله على الهاتف الجوال أو باستخراجه في شكل وثيقة ورقية، حتى يتسنّى الاستظهار به طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم المذكور، مع التأكيد على وجوب التقيّد بإجراءات الوقاية الأساسية من ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي.