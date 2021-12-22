قابس: تسجيل حالتي وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

كشفت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” إلى جانب رصد 10 اصابات إضافيّة بالوباء تتوزع الى 7 اصابات بقابس الجنوبية، واصابتين بوذرف، واصابة واحدة بالمطوية، وذلك من مجموع 40 عيّنة تحليل. وأفادت ذات الإدارة “وات” بأن العدد الجملي لحالات الشفاء بالجهة قد بلغ إلى غاية اليوم 22 ألفا و427 حالة شفاء، وذلك من بين إجمالي 22 ألفا و531 إصابة مسجلة منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ عدد لحالات

النشيطة حاليا 102 حالة تتوزع الى 35 حالة بكل من قابس الجنوبية ووذرف، و10 حالات بالمطوية و09 بالحامة، و08 بمطماطة الجديدة، وحالتين بكل من قابس الغربية ومنزل الحبيب، وحالة واحدة بمارث.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 25 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 11 مريضا باقسام “كوفيد 19” بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالجهة.