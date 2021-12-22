رسميا: دخول قانون اجبارية الإستظهار بجواز التلقيح في الفضاءات العامة ومراكز العمل حيز التنفيذ..

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عاجل: هذه الفئة معفيّة من الاستظهار بجواز التلقيح عند الولوج إلى المستشفيات

2021/12/22 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يعفى المرضى والنساء الحوامل من الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 عند الدخول إلى المستشفيات والمصحات، حسب ما أعلن عنه وزير الصحة، علي مرابط، الإربعاء، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم الشرق المتوسط.

وجدد وزير الصحة في هذا المؤتمر الصحفي، تذكيره بأن الغاية من فرض الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19، هي الحث على التلقيح وحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس، مشيرا الى وجود بعض الاستثناءات في تطبيق هذا الإجراء.

ويشار أن تونس انطلقت اليوم رسميا في 22 ديسمبر الجاري، في تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021، والقاضي بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد-19 في نسخته الورقية أو الرقمية في جميع الفضاءات العامة.

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