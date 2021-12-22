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توننداكس يقفل حصة الاربعاء متراجعا بنسبة 82ر0 بالمائة

2021/12/22 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

 

أقفل توننداكس حصّة، الاربعاء، متراجعا في حدود 82ر0 بالمائة، ليبلغ مستوى 50ر6897 نقطة، وسط مبادلات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 2ر3 مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق الماليّة

وعلى غرار الحصة الماضية، تصدر سهم بيت للإيجار المالي قائمة الارتفاعات، بعد ارتفاع سعره بنسبة 1ر4 بالمائة (280ر2 د)، وسط مبادلات شبه منعدمة، وليشهد السهم ارتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 8ر32 بالمائة

وتميز سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب، خلال الحصة، متطورا بنسبة 7ر3 بالمائة (000ر5د)، مراكما ارباحا بقيمة 146 الف دينار

وكان سهم الشركة العقارية وللمساهمات، الأضعف أداء ، خلال الحصّة، إذ فقد 6 بالمائة من قيمته (430ر32 د) وسط معاملات لم تتخط 3 الاف دينار

وتقهقر سعر سهم بولينا القابضة، بدوره، حيث تراجع بنسبة 9ر3 (100ر11 د)، مستحوذا على ارباح بقيمة 38 الف دينار

واحتل سهم شركة صنع المشروبات بتونس راس قائمة الاسهم الاكثر تبادلا خلال الحصة، اثر جذبه معاملات بقيمة 526 الف دينار، ليقفل الحصة على متراجعا بنسبة 1ر1 بالمائة (100ر18د)

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