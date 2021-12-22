وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي تسجيل أي زيادة في أسعار الخبز المدعم

نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تسجيل أي زيادة في أسعار الخبز المدعم ،خلافا لما يتم تداوله حول الترفيع في أسعار هذه المادة

وأوضحت في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء، أن قطاع انتاج الخبز يخضع لإطار قانوني وترتيبي يحدد نوعية المتدخلين وينظم مجالات عملهم حسب الاختصاصات

وأضافت أن الوحدات المخول لها صنع الخبز تصنف إلى مخابز متحصلة على البطاقة المهنية لخباز وتختص دون سواها بصنع الخبز المدعم من الحجمين الكبير(وزن 400 غ) والصغير “باقات” (وزن 220غ) وذلك باستعمال حصة شهرية قارة من الفرينة المدعمة لكل مخبزة لتتولى ترويج الخبز المدعم بأسعار محددة للعموم تباعا بـ 230 للخبز الكبير و190 مليم للخبز باقات

ويوجد مخابز غير مصنفة تختص بصنع الخبز الرفيع ووزنة 150 غرام باستعمال مادتي الفارينة والسميد المدعمتين وتتزود بهما دون حصص محددة لتتولى ترويج الخبز بأسعار حرة تختلف حسب النوعية والجودة والتركيبة

كما أعلنت الوزارة في بلاغها ، أنه تم إقرار تعليب خاص للفرينة الرفيعة الموجهة للاستعمال الصناعي ينسحب على جميع المهنيين المستعملين لهذه المادة بصرف النظر عن قطاع نشاطهم وبأن الانعكاسات الخاصة بهذه الإجراءات لا تأثير لها على أسعار الخبز المدعم، وذلك في إطار مزيد تنظيم استعمالات المواد المدعمة وتوجيهها للأغراض المخصصة لها

وذكرت الوزارة ، جميع المتدخلين في القطاع بضرورة تفعيل المنافسة النزيهة واحترام التراتيب القانونية خاصة من خلال إعلام المواطن بصفة واضحة بنوعية ووزن وتركيبة الخبز لتفادي أي خلط يمكن أن يحصل في أذهان العموم