وزاة الصحة تنظم يوم السبت 25 ديسمبر اليوم الثامن للتلقيح



تنظم وزارة الصحة يوم السبت 25 ديسمبر اليوم الثامن للتلقيح المكثف وذلك من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة بعد الزوال في مراكز تلقيح الموزعة على كامل تراب الجمهورية سيتم الاعلان عنها لاحقا.

واوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، ان اليوم الثامن للتلقيح المكثف يستهدف كل الاشخاص البالغين 12 سنة فما فوق وذلك لتلقي الجرعة الاولى او الثانية او الثالثة او جرعة التعزيز.

وبالنسبة للجرعة الاولى افادت الوزارة انه يمكن لكافة الاشخاص من هذه الفئة العمرية التوجه لتلقي التلقيح سواء كانو مسجلين او غير مسجلين.

اما في ما يتعلق بالجرعة الثانية فهي تهم الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الاولى، شرط تلقيهم ارسالية لتلقي الجرعة الثانية او مرور شهر على الجرعة الاولى.

وبالنسبة لجرعة التعزيز فهي تشمل الاشخاص الذين تلقوا دعوة في مواعيد سابقة ولم يتسن لهم الحضور في الموعد او تلقوا الجرعة الثانية منذ اكثر من 5 اشهر والاشخاص الذين تلقوا لقاح جنسون منذ شهرين او اكثر.

واوضحت الوزارة في ذات البلاغ، انه بالنسبة للمرأة فيمكنها تلقي التلقيح شرط دخولها الشهر الخامس من الحمل بتاريخ يوم التلقيح.

اما بالنسبة لتلقيح الاطفال والشبان دون 18 سنة فيستوجب موافقة الولي والامضاء على وثيقة متوفرة في مراكز التلقيح.