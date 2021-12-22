الصندوق الوطني للتأمين على المرض: توزيع مليونين وثماني مائة ألف بطاقة لاباس عبر خدمات البريد السريع



أعلن الصندوق الوطني للتأمين أنه في إطار الإعداد لدخول منظومة التبادل الإلكتروني للمعطيات (بطاقة لاباس) حيز الاستغلال، تم إبرام عقد مع الديوان الوطني للبريد تتولى بمقتضاه مراكز البريد توزيع بطاقة لاباس لمستحقيها. وستشمل عملية التوزيع مليونين وثماني مائة ألف بطاقة.

وأفاد الصندوق في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن عملية التوزيع ستتم عبر خدمات البريد السريع، حيث يتعهد أعوان البريد بإيصال البطاقات إلى مستحقيها مقابل إمضاء وصل استلام، حسب العناوين المتوفرة لدى مصالح الصندوق.

ويمكن للمضمونين الاجتماعيين وفق البلاغ ذاته، تسلم بطاقاتهم مباشرة لدى مراكز البريد بعد الاستظهار ببطاقة التعريف.

ولمعرفة مركز البريد المتواجدة به بطاقة لاباس يتعين على المضمون الاجتماعي توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 1017 مع إضافة رقم بطاقة التعريف كما يلي:

*1017*CIN#

ويعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض أنه مع تقدم عملية توزيع بطاقات لاباس سيتم الشروع بصفة تدريجية وعلى مراحل في استغلالها من قبل المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية التابعة لوزارة الصحة ومصحات الضمان الاجتماعي ومسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص طبقا لإجراءات يتم توضيحها لاحقا.