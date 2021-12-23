إيكاردي ينقذ باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين ويمنحه التعادل مع لوريان

هز ماورو إيكاردي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين للتعادل 1-1 مع مضيفه المتعثر لوريان بعد أداء كارثي آخر من متصدر بطولة فرنسا لكرة القدم يوم الأربعاء.

ويملك فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو، الذي طُرد مدافعه سيرجيو راموس، 46 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق 13 نقطة على نيس ثاني الترتيب الذي قلب تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه لانس.

ويتأخر أولمبيك مرسيليا، الذي يملك مباراة مؤجلة، بفارق الأهداف عن نيس بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه ستاد رانس إذ أدرك ديميتري باييه التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويحتل ستاد رين المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد هزيمته 2-1 في ملعب موناكو.

وأحكم مونبلييه قبضته على المركز الخامس بفوز عريض 4-1 على أنجيه فيما قفز ليل حامل اللقب إلى المركز الثامن عندما هز جوناتان ديفيد الشباك ليمنحه الانتصار 3-2 على مضيفه بوردو.

وتأجلت مباراة كليرمو ضد ستراسبورغ بسبب الضباب الكثيف.

وخاض باريس سان جيرمان المباراة بدون نيمار للإصابة والثنائي كيليان مبابي وماركو فيراتي للإيقاف.

وتقدم لوريان عبر توماس مونكوندوي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

واتيحت فرصتان لليونيل ميسي بعد الاستراحة أولهما من التسديدة الأولى لباريس سان جيرمان على المرمى في الدقيقة 81 ثم أنقذ الحارس بول ناردي محاولة من اللاعب الأرجنتيني.

وطُرد راموس، الذي شارك بعد الاستراحة بدلا من نونو مينديز، قبل خمس دقائق من النهاية لحصوله على إنذارين لكن إيكاردي أدرك التعادل بضربة رأس من تمريرة أشرف حكيمي العرضية.

وبقي لوريان في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة متقدما بأربع نقاط على سانت إيتيان متذيل الترتيب الذي خسر 1-صفر أمام ضيفه نانت.