انتخاب محرز بوصيان رئيسا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية لفترة نيابية جديدة

تم مساء امس اعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية للفترة النيابية 2021 – 2024.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية مساء المنعقدة مساء الأربعاء بتونس ، بحضور ممثلي أغلب الجامعات المنضوية تحت لواء اللجنة الوطنية الأولمبية ورئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الافريقية وعضو اللجنة الدولية الأولمبية الجزائري مصطفى براف.

وتحصل محرز بوصيان الذي يشغل خطة رئيس الجنة الوطنية الأولمبية التونسية منذ سنة 2013، على 56 صوتا مقابل صوتين للمترشح الثاني لرئاسة اللجنة لطفي قرفال رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة.

وقد تمّ في مفتتح الجلسة العامة الانتخابية المصادقة بالاجماع على التقريرين الأدبي و المالي لسنة 2021 ، قبل الشروع في عملية التصويت والفرز التي أشرفت عليها لجنة انتخابية مستقلة برئاسة الأستاذ حسن الذيب وعضوية الأستاذ خالد الماجري والقاضية مليكة العمري.

وفيما يلي التركيبة الجديدة للهيئة التنفيذية المنتخبة للجنة الوطنية الأولمبية التونسية:

الرئيس: محرز بوصيان

الأعضاء ممثلو الرياضات الأولمبية: علي البنزرتي – محسن التكروني – حسين الخرازي – محمد سفيان الشواشي – حسن القربي – نوفل المرشاوي – فتحي المصمودي – رضا المناعي -عارف بلخيرية – نهلة بوذينة – ماهر بوشماوي – هدى جراد – صابر جلاجلة – فتحي حشيشة – إسكندر حشيشة – أرجوان ساسي – الهادي لحوار.

الأعضاء ممثلو الرياضات غير الأولمبية والمعترف بها: محمد الأسعد الضيف – فتحي بن زكري – عبد الكريم بوجمعة – محمد العادل زهرة.

العضو ممثل الرياضيين بالهيئة التنفيذية: مروى العمري

أعضاء مجلس التحكيم الرياضي: أكرم الزريبي – الشاذلي الرحماني – بهاء الدين البكاري – أنيسة التابعي – هندة القاسمي.