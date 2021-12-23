عاجل: هذا موعد اطلاق التطبيقة الخاصة بالأشخاص القادمين من الخارج والحاملين لجواز تلقيح أجنبي..وهكذا سيتم التعامل معهم..

أكد مدير مركز الاعلامية بوزارة الصحة لطفي العلاني في تصريح خص بيه موقع “المصدر” اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 أنه من المنتظر أن يتم اليوم او فجر الغد اطلاق التطبيقة الرقمية الخاصة بالأشخاص القادمين من الخارج والحاملين لجواز تلقيح أجنبي والتي ستمكن من قراءة جواز التلقيح .

وبين العلاني أن القادمين من جميع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي أبرمت اتفاق اعتراف متبادل مع الاتحاد الأوروبي والذين استكملوا تلقيحهم يمكنهم اعتماد جواز التلقيح الأوروبي في تونس دون الحاجة للتّحويل وسيتم قرائته عبر التطبيقة التي ستطلقها الوزارة اليوم مشيرا الى أن المسألة مسألة وقت لتحمل على “play store “.

وبالنسبة للقادمين من الدول التي لم تصادق على اتفاقية الاعتراف المتبادل مع الاتحاد الأوروبي فسيتم اطلاق منصة رقمية خاصة بهم يتم من خلالها إدخال جواز التلقيح الأجنبي ومعادلته بجواز تلقيح في تونس.

ويذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه بعد التنسيق مع المفوضيّة الأوروبية تمت المصادقة على معادلة جوازات التلقيح الصّادرة عن السلطات التونسية مع تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وذلك ابتداء من يوم 22 ديسمبر 2021.

وتمكّن هذه المصادقة من تحميل “جواز التّلقيح الأوروبي” في صيغة رقمية عبر الرابط www.evax.tn تعترف به جميع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي أبرمت اتفاق اعتراف متبادل مع الاتحاد الأوروبي وذلك بالنسبة للأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم في تونس واعتماد جواز التلقيح الأوروبي في تونس دون الحاجة للتّحويل وذلك بالنسبة لحاملي شهادة تلقيح صادرة عن الاتحاد الأوروبي.