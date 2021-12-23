بن عروس : فتح 12 مركزا للتلقيح استعدادا لليوم الوطني الثامن للتلقيح المكثف

في إطار الإعداد لإنجاح اليوم الوطني الثامن للتلقيح المكثف المزمع تنظيمه يوم السبت 25 ديسمبر الجاري تم اليوم الخميس بمقر ولاية بن عروس الاعلان عن تخصيص 12 مركزا للتلقيح موزعة على كامل معتمديات الجهة ومهيئة لاستقبال المواطنين وإجراء عمليات التلقيح.

وقد تم التاكيد خلال جلسة عمل انعقدت بالمناسبة وحضرها بالخصوص عدد من المعتمدين ورؤساء البلديات والمديرين الجهويين وأعضاء اللجنة العلمية الجهوية وثلة من الإطارات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني على اهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين من سلطة جهوية ومحلية و وممثلين عن المجتمع المدني و المنظمات و المتطوعين بهدف انجاح هذا الحدث الوطني الصحي الهام.

كما تم التذكير بان اليوم الوطني الثامن للتلقيح المكثف يستهدف بالأساس الفائدة الفئة العمرية من 12 سنة فما فوق بالنسبة للجرعة الأولى، كما يشمل المدعووين عبر منظومة ايفاكس بالنسبة للجرعة الثانية و الثالثة.

واوصى المشاركون في الجلسة بضرورة التنسيق المحكم بين اعضاء اللجنة الفرعية المتكونة من المديرين الجهويين للصحة والتربية والثقافة والشباب والرياضة لمعاينة المراكز المخصصة للتلقيح وحسن اعدادها لاستقبال المواطنين والعمل على توفير كافة الظروف الملائمة للأعوان.

ودعوا الى مزيد تحسيس المواطنين بهدف الإقبال على مراكز التلقيح وتلقي جرعات اللقاح للحماية و ضمان السلامة للجميع الى جانب الحرص على تيسير قضاء شؤون المواطن بالحصول على الجواز الصحي الذي دخل حيز التطبيق واصبح الاستظهار به اجباريا بالنسبة للمؤسسات العمومية و الخاصة و الفضاءات التجارية ووسائل النقل العمومي المنتظم وغير المنتظم.

وتم التاكيد كذلك على ضرورة تشديد الرقابة على احترام وتطبيق البروتوكول الصحي و الالتزام بارتداء الكمامة و التباعد الجسدي حفاظا على الوضع الصحي المستقر بالجهة.

وفي ما يلي قائمة مراكز التلقيح :

– المدينة الجديدة———- معهد المدينة الجديدة 3

– المروج ————— بلدية المروج

– بن عروس———— معهد بن عروس

– حمام الأنف ———- معهد حمام الأنف

– الزهراء ———— معهد ابن رشيق الزهراء

– حمام الشط ——— قاعة أفراح بلدية حمام الشط

– رادس ————- دار الشباب المغاربية رادس

– مقرين ———– معهد طه حسين مقرين

– بومهل ———– معهد حي السلام بومهل

– مرناق ———– معهد أبو القاسم الشابي مرناق

– المحمدية ———– دار الثقافة المحمدية

– فوشانة ————- معهد فوشانة.