عاجل: أكد رصد مكالمة هاتفية.. سعيد يكشف عن مؤمرات تحاك لاغتيال مسؤولين في تونس..

كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 في كلمة القاها خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، والذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية،عن مؤامرات تحاك في تونس وخارج تونس تصل الى حد الاغتيال وفق تعبيره.

وقال رئيس الجمهورية “أقولها على الملأ ما يُدبّر في تونس من مؤامرات يصل حدّ الاغتيال، ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين”.

وتابع في السياق ذاته”نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي منحنا إيّاها الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج”.

واكد قيس سعيد عن رصد مكالمة هاتفية تتحدّث حتّى عن يوم الاغتيال”، مضيفا “نحن نريد العظمة إلى بلادنا نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدّث عن كسر العظام” وفق تعبيره.