توننداكس يقفل حصة الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة 3ر0 بالمائة

أقفل توننداكس حصّة،الخميس، على ارتفاع طفيف في حدود 3ر0 بالمائة، ليبلغ مستوى 85ر6916 نقطة، وسط مبادلات قدرت قيمتها ب 4ر7 مليون دينار، بفضل تبادل كتلتين لسهم التجاري بنك بقيمة جملية قدرت ب 5 مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق الماليّة

وتفوق سهم شركة الاستثمار تونافاست خلال الحصة، بعد تطور سعره بنسبة 4 بالمائة (890ر11 د)، وسط مبادلات ضعفية لم تتخط 4 ألاف دينار

وتصدر سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب قائمة الأسهم الأكثر ربحا، مرتفعا بنسبة 8ر3 بالمائة (190ر5 د)، مراكما أرباحا بقيمة 73 ألف دينار

واختتم سهم الخطوط التونسية الحصة في الخانة الحمراء، بعد أن خسر 7ر3 بالمائة من قيمته (190ر5د)، وسط معاملات لم تتجاوز ألفي دينار، ولتسجل الناقلة الوطنية تراجعا منذ بداية السنة بنسبة 9ر11 بالمائة

ولاتزال الخسائر تلازم سهم اوينماد، إذ فقد 9ر1 بالمائة من قيمته (300ر7د)، مراكما أرباحا بقيمة 65 ألف دينار

وبفضل تبادل كتلتين تصدر سهم التجاري بنك قائمة الارتفاعات، مستحوذا على ارباح بقيمة 5 مليون دينار أي بنسبة 68 بالمائة من المعاملات الجملية للحصة، وليقفل على ارتفاع بنسبة 8ر0 بالمائة (500ر30 د)