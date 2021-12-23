المهدية: تعافي 18 مصابا بفيروس كورونا وتسجيل إصابتين جديدتين

تماثل 18 مصابا بفيروس كورونا المستجد في الجهة الصحية المهدية، الخميس، للشفاء التام، فيما سجلت الفرق الطبية إصابتين جديدتين بالفيروس، وفق نتائج التحاليل المخبرية لـ71 عينة.

وأحصت جهة المهدية، منذ ظهور الوباء، 25915 إصابة من بينها 25069 حالة شفاء و781 حالة وفاة و65 حالة نشطة (حاملة للفيروس التاجي).

وتلقى 711 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا، من بينهم 491 انتفعوا بالجرعة الأولى و149 بالجرعة الثانية و67 بالجرعة الثالثة، بينما تلقى 4 مواطنين تطعيما بغاية السفر.

يشار إلى أن السلطات الجهوية ستخصص، بمناسبة اليوم الثامن للتلقيح المكثف المبرمج ليوم 25 ديسمبر الجاري، 24 مركز تلقيح موزعة على مختلف المناطق.

وتستهدف عمليات التطعيم المبرمجة الفئات العمرية من 12 سنة فما فوق من المسجلين وغير المسجلين بمنظومة “ايفاكس”.