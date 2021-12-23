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تفاصيل الكشف عن خلية إرهابية تضم 6 عناصر تكفيرية بمعتمدية بوعرادة

2021/12/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بقعفور، بالتنسيق مع الإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث، خلال اليومين المنقضيين، من الكشف عن خلية إرهابية تضم 6 عناصر تكفيرية بمعتمدية بوعرادة، وفق ما ذكره، مساء اليوم الخميس، مصدر أمني.

وأفاد المصدر في تصريح ل”وات”، بأن الوحدات المذكورة “ضبطت لدى الأشخاص المعنيين معدات إعلامية تم إستعمالها للتواصل مع عناصر إرهابية ولتمجيد الإرهاب، والدعوة إلى الإلتحاق ببؤر التوتر”.

وأوضح أنه تم الإحتفاظ ب4 منهم، وتقديم شخصين أخرين إلى النيابة العمومية بولاية سليانة.

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