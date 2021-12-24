إنقاذ 28 مهاجرا أجنبيا غير نظامي تعرضوا لصعوبات بالبحر شمال راس الجدير

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أمس الخميس، 28 مهاجرا أجنبيا غير نظامي، كانو طلبوا المساعدة بموقع شمال رأس الجدير (جنوب شرق)، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع في بلاغ اليوم الجمعة.

وأضاف ذات المصدر أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن قارب تعرض لصعوبات بالبحر وطلبوا المساعدة بالموقع شمال رأس الجدير على بعد 80 كلم، مؤكدا أنهم كانوا أبحروا من سواحل زوارة بليبيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 ديسمبر الحالي بنية اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وذكر أنّ أعمارهم تتراوح بين 14 و33 سنة، وينتمون إلى جنسيات مختلفة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن 21 مهاجرا منهم من بنغلداش و3 من كينيا (بينهم إمرأة) و1 من الباكستان و1 من الجزائر و1 من المغرب و1 من غانا.

وتوجهت بهم الوحدة نحو ميناء الصيد البحري بجرجيس أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.