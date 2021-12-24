استفتاء “وات”: محمد علي معالج يرشح عيسى العيدوني للفوز بجائزة افضل لاعب كرة قدم

رشح مدرب فريق مستقبل سليمان محمد علي معالج اللاعب الدولي عيسى العيدوني للتتويج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لسنة 2021، في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”.

وأوضح في تصريح ل “وات” أنّ اللاعب عيسى العيدوني المحترف في فريق فرينكفاروش المجري قدّم آداء رائعا خلال سنة 2021، كما برهن عن جدارته في تقمص زي المنتخب الوطني التونسي.

واضاف أنّ عيسى العيدوني تفوّق في احصائياته وآدائه المميز على جميع لاعبي المنتخب الوطني التونسي، ما يجعله جديرا بأن يكون أفضل لاعب تونسي لسنة 2021.

وباستفساره عن بقية المرشحين، أفاد معالج أنّه يضع لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد علي بن رمضان في المركز الثاني، ولاعب سانت ايتيان وهبي الخزري في المركز الثالث، يليه لاعب الأهلي المصري علي معلول في المركز الرابع، ومتوسط ميدان كولن الألماني الياس السخيري في المركز الخامس.

يذكر أنّ اللاعب عيسى العيدوني صاحب الـ 25 سنة يشغل خطة متوسط ميدان، وقد عزّز صفوف المنتخب الوطني التونسي لأول مرة في شهر مارس من العام الجاري، اثر تلقيه دعوة من المدرب الوطني منذر الكبير للمشاركة في لقاءي ليبيا وغينيا الاستيوائية في تصفيات كأس افريقيا للأمم.