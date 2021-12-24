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الكاف: تسجيل حالة وفاة وإصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/12/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس “كورونا” المستجد، عن تسجيل حالة وفاة وإصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك بعد صدور نتائج 41 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 22 ديسمبر الجاري.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 700 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19692 إصابة، منها 19685 حالة شفاء.

كما أظهر التحيين الجديد استقرارا في عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات والذي يبلغ عددهم اليوم 3، كلهم في أقسام الانعاش والعلاج المكثف.

وانخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 07 مصابين، وهم يمثلون جملة الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال ال10 ايام الاخيرة.

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