وزارة الصحة تنشر قائمة في المراكز المخصصة لتأمين عمليات التطعيم خلال اليوم الثامن للتلقيح المكثف ضدّ كوفيد 19

نشرت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، قائمة بمراكز التلقيح التي ستؤمن عمليات التطيعم بمختلف معتمديات الجمهورية، خلال اليوم الثامن لعمليات التلقيح المكثف ضد فيروس كورونا، المزمع تنظيمه غدا السبت 25 ديسمبر 2021.

وكانت وزارة الصحة قد نشرت، الأربعاء الماضي بلاغا، أعلنت فيه اعتزامها تنظيم يوم ثامن لعمليات التلقيح المكثف، غدا السبت وذلك في إطار السعي لمزيد التحكم في الوضع الوبائي بتونس ودفع عمليات التلقيح ضد كوفيد19.

وتستهدف عملية التطعيم التي تتواصل غدا السبت من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، كافة الأشخاص البالغين 12 سنة فما فوق، وذلك لتلقي الجرعة الأولى أو الثانية أو الجرعة الثالثة أو جرعة تعزيز المناعة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أنه بالنسبة للجرعة الثالثة أو جرعة تعزيز المناعة، فتشمل الأشخاص الذين تلقوا دعوة في مواعيد سابقة ولم يتسن لهم الحضور في الموعد والذين تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أشهر أو أكثر ولم يتلقوا دعوة، وكذلك الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون منذ شهرين أو أكثر.

وبالنسبة للنساء الحوامل ، فيمكنهن تلقي التلقيح شرط دخولهن الشهر الخامس من الحمل بتاريخ يوم التلقيح ، فيما يستوجب على الأطفال البالغين من العمر أقل 18 سنة الراغبين في التطعيم الحصول على موافقة الولي وإمضائه وثيقة ” موافقة الولي ” المتوفرة بمركز التلقيح.