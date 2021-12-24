الاتحاد العام التونسي للشغل يعتزم مقاضاة الحكومة #خبر_عاجل

قال اليوم الجمعة الأمين العام المساعــد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنه اذا رفضت الحكومة سحب المنشور 20 وتعنتت سيصبح الاضراب القاعدة وسيتوجه الاتحاد الى المؤسسات الدولية لمقاضاة الحكومة .

وأضاف الطاهري قائلا في حوار لجريدة ’’المغرب’’: سنطالب الحكومة بسحبه وفي حال رفضت ذلك سيكون هناك مساران لا ثالث لهما أولا سيصبح الاضراب قاعدة والحوار والمصالحة الاستثناء ’’.

وتابع قائلا ’’وبالتالي الفوضى التي لا نريدها بطبيعة الحال.. وثانيا اذا استمر التعنت والرفض سنتوجه للمؤسسات الدولية للتحكيم في علاقة بالعمل والنزاعات الشغلية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية .

كما تابع ’’ومن حقنا أن نقاضي الحكومة التونسية على ضربها لكل الاتفاقيات الدولية التي تخص الحوار الاجتماعي وحق المفاوضة الجماعية’’.