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عاجل: الاطاحة بشبكة لترويج الكوكايين تضمّ فنانة وفنّانا مشهورين

2021/12/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني ببن عروس ، ليلة أمس الخميس 23 ديسمبر 2021، من الكشف عن شبكة لاستهلاك وترويج الكوكايين تضّم فنانا معروفا وفنانة وابن لاعب دولي سابق ومشهور.

ووفق ما أوردته اذاعة ”موزييك” فقد انطلقت الابحاث بعد ورود معطيات على أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس مفادها تورط فتاة من سكان المرسى في الانخراط في شبكة لاستهلاك وترويج مادة الكوكايين، وبعد القيام بالتحريات تبيّن أنّها فنانة معروفة، وبمواصلة الأبحاث تمّ التعرف على باقي عناصر الشبكة التي تضم أيضا فنانا مشهورا، وابن لاعب دولي سابق مشهور.

وقد تمت الإطاحة بكامل عناصر الشبكة إثر سلسلة من المداهمات بين المرسى وقصر السعيد وحي الانطلاقة وتمّ حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين.

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