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فتح الجزء الرابط بين محول قابس ومحول المدو بقابس الجنوبية امام حركة الجولان

2021/12/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

فتح، الجمعة، جزء من الطريق السيارة قابس – مدنين، الرابط بين محول قابس الشمالية ومحول المدو بقابس الجنوبية، والذي يمتد على مسافة تقارب 11.5 كلم، امام حركة الجولان

ويندرج هذا الجزء من الطريق السيارة الرابطة قابس – مدنين، الذي اشرفت على افتتاحه وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، في اطار القسط الأول من هذه الطريق السيارة الذي يمتد من محول قابس الى كتانة.

ولفتت الوزيرة الى ان أشغال هذا القسط مكتملة وان الحرص كبير على استكمال اشغال القسط الثاني من هذا المشروع في الجزء الرابط بين كتانة ومارث ليتم بذلك استكمال كامل الطريق السيارة قابس – مدنين.

وبينت الزنزري أن اشغال محطات الاستخلاص تتقدم بنسق طيب وانه قد تم إعداد برنامج تشجير لكامل الطريق السيارة قابس – مدنين وفق نموذج تم إعداده للغرض.

وتعرفت الوزير في مرحلة اولى من هذه الزيارة، التي ستتطلع فيها على عدد من مشاريع الجسور والطرقات وتهذيب الأحياء الشعبية وحماية المدن من الفيضانات بالحامة وبوشمة والمطوية وغنوش، على تقدم انجاز مشروع تدعيم الطريق الحزامية لمدينة قابس وهو مشروع تناهز كلفته 30 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 30 بالمائة.

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