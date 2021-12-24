أريانة: تخصيص 11 مركز تلقيح خلال اليوم الوطني الثامن المفتوح للتلقيح

بلغ عدد المراكز التي تم تخصيصها بولاية أريانة لليوم المفتوح الثامن للتلقيح المقرر تنظيمه، غدا السبت، 11 مركزا بمختلف المعتمديات.

وقد تم تخصيص مركزين اثنين لهذا الغرض بمعتمدية أريانة وهما دار الشباب والمعهد النموذجي فرج الشاذلي، في حين خصص مركزان لمعتمدية سكرة بالقاعة الرياضية المغطاة بحي الباهي الأدغم والمعهد الثانوي بسكرة.

وفي معتمدية رواد وقع تخصيص المدرسة الاعدادية برواد ودار الثقافة، أما بمعتمدية المنيهلة فتم إقرار تخصيص معهد الرفاهة بمعتمدية التضامن والمدرسة الاعدادية 9 أفريل، في حين سيتم التلقيح في معتمدية سيدي ثابت في المعهد الثانوي وفي معتمدية قلعة الاندلس بالمعهد الثانوي .

جدير بالذكر أن اليوم المفتوح الثامن للتلقيح سيكون موجها للفئة العمرية 12سنة فما فوق بالنسبة للجرعة الاولى، و للأشخاص الذين تخلفوا عن الموعد بالنسبة للجرعة الاولى والجرعة الثانية والذين تلقوا ارسالية للتلقيح .

وستكون مراكز التلقيح المذكورة مفتوحة من الساعة الثامنة صباحا الى حدود الساعة الرابعة مساء.