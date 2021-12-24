قفصة: فرق الصحّة البيئية تنفّذ أكثر من 500 زيارة تفقّد

حرّرت فرق تابعة للإدارة الفرعية للصحة البيئية بقفصة خلال الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر الجاري 7 محاضر عدلية من أجل بيع موادّ غذائية غير صالحة للإستهلاك وخطرة على صحّة النّاس، وتمت إحالة المحاضر على محاكم الجهة، إلى جانب حجز المواد الغذائية الفاسدة والمتمثّلة بالخصوص في كمّيات هامّة من المرطبّات، ولحوم الدواجن، وعجين الخبز، ومواد تنظيف.

وبيّن مدير الإدارة الفرعية للصحة البيئية بقفصة، عمر عبدلي، اليوم الجمعة، لـ”وات”، أن تحرير هذه المحاضر جاء عقب قيام فرق هذه الإدارة بـ 517 زيارة تفقّد صحّي خلال النصف الأوّل من شهر ديسمبر الجاري بمختلف أرجاء الولاية، وهي زيارات شملت مختلف جوانب الصحة البيئية، على غرار مراقبة المواد الغذائية المعروضة للبيع، والمياه، ومكافحة الحشرات، والتدخلات الخاصة بالتوقي من إنتشار فيروس “كورونا” بالمحلات المفتوحة للعموم.

وإقترحت فرق مراقبة الصحّة البيئية، خلال نفس الفترة، على السلط الجهوية غلق محلّين تجاريين لا يستجيبان لشروط حفظ الصحّة، بالاضافة إلى تحرير 83 مخالفة صحّية، وتوجيه عدد من الإنذارات الكتابية لعدد من أصحاب المحلاّت التي شملتها زيارات التفقّد، وذلك بسبب إخلالها بشروط حفظ الصحّة.

وكشفت من ناحية أخرى زيارات التفقّد التي اهتمّت بمراقبة تطبيق البروتوكول الصحّي الخاصّ بمكافحة فيروس “كورونا”، والتي شملت 97 محلاّ مفتوحا للعموم، أنّ 16 محلاّ فقط يلتزم أصحابها بتطبيق الإجراءات الصحّية الوقائية، فيما قدّرت فرق المراقبة أصحاب بقيّة المحلاّت يلتزمون جزئيا بتطبيق البروتوكول الصحّي، وأمهلتهم مدّة 48 ساعة لتدارك النقائص قبل إتخاذ إجراءات الغلق.