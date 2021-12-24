حجز كمية هامة من المخدرات منها 900 غرام من “الكوكايين”

نجحت فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة، معززة بإطارات وأعوان مركز الأمن الوطني برياض النصر، مساء أمس الخميس، من حجز حوالي 900 غرام من مخدر “الكوكايين” الخام، و10 غرامات معدة للاستهلاك والبيع، بالإضافة إلى 700 غرام من عجين مخدر القنب الهندي، إثر مداهمة منزل بجهة حي الملاحة بأريانة، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، أنه تم خلال العملية الأمنية التي تمت بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، القبض على شخصين بالمنزل المشبوه، وحجز 3 آلات وزن الكترونية، وخراطيش بنادق صيد، و مبلغ مالي تجاوز 3000 دينار، متأتي من عملية البيع.

وحسب نفس المصدر الأمني، فقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالشخصين الموقوفين.