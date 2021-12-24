تعيين نجاة العمراني الجوادي على راس الديوانة التونسية

تتولى نجاة العمراني الجوادي محافظ شرطة عام من الصنف الاول، مهمة مديرعام الديوانة بوزارة المالية، وذلك بمقتضى امر رئاسي عدد 255 لسنة 2021، صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 118بتاريخ 24 ديسمبر 2021

ويلغي المرسوم الرئاسي عدد 253 لسنة 2021 المؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر 2021، تولي القاضي في الرتبة الثالثة يوسف الزواغي منصب مديرعام للديوانة بوزارة المالية

كما تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 256 لسنة 2021 المؤرخ في 24 ديسمبر 2021، تعيين محافظ شرطة عام من الصنف الاول نجاة العمراني الجوادي، مكلفة بمامورية بديوان وزيرة المالية