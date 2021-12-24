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تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية محور لقاء سمير ماجول بنور الدين الطبوبي

2021/12/24 أخبار, المصدر, مجتمع

خصص اللقاء الثاني الذي جمع اليوم الجمعة، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بمقر منظمة الاعراف، لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك

وكان الطرفان قد التقيا يوم الاثنين الماضي، واكدا بالخصوص على تمسكهما بالسلم الاجتماعية وبالمحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وعلى القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

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