وزير الشؤون الخارجيّة يلتقي سفير السعودية بتونس

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، سفير المملكة العربية السعودية بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر.

وجدّد الوزير خلال اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للخارجية، “شكره للقيادة السعودية على سرعة الاستجابة بالدعم والمساعدة لمعاضدة جهود تونس في مجابهة تفشّي جائحة كورونا، ولمواقفها الداعمة لبلادنا”.

وأكّد أهمية دفع مسيرة التعاون الثنائي، لاسيما عبر تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، وإحكام الإعداد للاستحقاقات القادمة وضبط رزنامتها، والعمل على تفعيل الاتفاقيات المُبرمة، فضلا عن الإسراع في تجسيم المشاريع المشتركة في مجالات التنمية والصحة والبنية التحتية.

كما شدّد على أهميّة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبهدف تعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبه، أبرز السفير السعودي متانة العلاقات الأخوية بين تونس والمملكة، مؤكدا رغبة بلاده في مزيد تعزيز وإثراء مجالات التعاون الثنائي، وحرصها على الارتقاء بمستوى هذه العلاقات إلى مراتب أعلى، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.