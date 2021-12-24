عاجل: بطاقة ايداع بالسجن في حق نور شيبة..تفاصيل الاطاحة بشبكة لتعاطي وترويج الكوكايين..

أصدر مساء اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بطاقة ايداع بالسجن في حق الفنان نور شيبة، بعد سماع اقواله، في قضية مسك واستهلاك مادة مخدرة.

وللأشارة فان الابحاث شملت فنانة وابن لاعب كرة قدم دولي سابق.

كما قرر قاضي التحقيق اصدار 5 بطاقات ايداع بالسجن في أشخاص شملتهم الابحاث من بينهم ابن لاعب كرة قدم دولي سابق.

وقرر قاضي التحقيق ابقاء الفنانة التي شملتها الابحاث بحالة سراح وفق الشروق اون لاين.

وقد تمت الإطاحة بكامل عناصر الشبكة إثر سلسلة من المداهمات بين المرسى وقصر السعيد وحي الانطلاقة وتمّ حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين.