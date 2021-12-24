المهدية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 6 مصابين

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ94 عينة فيب الجهة الصحية المهدية، صدرت الجمعة، تسجيل ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 6 مصابين.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى إصابتين (02) بكل من المهدية وملولش وإصابة واحدة بدائرتي الشابة والسواسي.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25921 إصابة من بينها 25075 حالة شفاء و781 حالة وفاة و65 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1585 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 991 انتفعوا بالجرعة الأولى و305 بالجرعة الثانية و283 بالجرعة الثالثة فيما تلقى 6 مواطنين تطعيما بغاية السفر.

يذكر أن المصالح الصحية قد برمجت فتح 24 مركز تلقيح موزعة على مختلف معتمديات الجهة (13 معتمدية) بهدف تأمين التطعيم في اليوم المفتوح الثامن للتلقيح المكثف غدا السبت 25 ديسمبر 2021.