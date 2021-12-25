3 حالات وفاة و320 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 23 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، بتاريخ الخميس 23 ديسمبر الجاري، و320 تحليلا إيجابيا من مجموع 16348 تحليل مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية يومية قدرها 1.96 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، مساء الجمعة، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و516 حالة وفاة.

وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس ليوم 23 ديسمبر الجاري، قد بلغ 234 شخصا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمتعافين 694 ألفا و914 شخصا.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخا ص، بلغ 234، من بينهم 15 حالة جديدة ليوم أمس، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 80، في حين

يخضع 16 شخصا للتنفس الاصطناعي.

من جهة أخرى، نشرت الوزارة رسوما بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المصرح عنها حسب تاريخ الوفاة خلال الأربعة عشرة الأخير ة من 10 إلى 23 ديسمبر الجاري.

كما أوضحت في بلاغها ان عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته، ويشمل الوفيات التي حصلت في 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في اليوم نفسه، وتلك التي حدثت أيضا في الأيام السابقة ولم يتم الإعلان عنها في الإبان.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.