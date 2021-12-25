عاجل: بعد تدهور حالته الصحية..نقل بن غربية من السجن الى المستشفى..

أكد عضو هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية الاستاذ أحمد صواب نقل منوبه من سجن المسعدين إلى مستشفى فرحات حشاد أمس الجمعة 24 ديسمبر.

وبين أنه تقرر إبقاء بن غربية تحت المراقبة الطبية بقسم القلب بسبب تدهور حالته الصحية والناتجة عن إضراب الجوع الذي لم يتوقف عن خوضه منذ يوم 5 نوفمبر 2021 احتجاجا على رفض الهيئة العامة للسجون والإصلاح تمكينه من مقابلة ابنه في زيارة مباشرة بشكل دوري طبق ما أذن به القضاء .

ووأوضح في تصريح لشمس اف ام أنه “في تطور خطير تم منع أعضاء هيئة مناهضة التعذيب من زيارته ومقابلته بالمستشفى رغم انتظارهم لأكثر من ثلاث ساعات اثر قدومهم في مهمة تفقد منذ الساعة الثالثة بعد الظهر وهو ما يعتبر تنكيلا جديدا بالمنوب وهضم لحقوقه في خرق صارخ للقانون” .

ونبهت هيئة الدفاع مجددا للحالة الصحية الحرجة لمنوبها المهدي بن غربية ونددت “بقوة بحرمانه من زيارة ممثلي هيئة مناهضة التعذيب وبمواصلة حملات التشويه والتشهير والوصم التي تلحق منوبها”.

كما تندد “بحملات التهديد والتشويه التي تطال الهيئات القضائية المتعهدة بملف القضية والتحريض الواقع عليها بعد صدور قرار ختم البحث مؤكدة أنها أودعت شكاية في شأنها لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة وقد انطلقت الأبحاث بشأنها منذ يوم أمس”.