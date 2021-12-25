سليانة: إنطلاق فعاليات اليوم الوطني الثامن للتلقيح المكثف ضد فيروس “كورونا” ب11 مركزا

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات اليوم الوطني الثامن للتلقيح المكثف ضد فيروس “كورونا” ب11 مركزا خصصت للغرض بمختلف معتمديات ولاية سليانة.

وشهدت مراكز التلقيح إقبالا متفاوتا من مختلف الشرائح العمرية، حيث شهدا مركزي التلقيح بمعتمديتي سليانة الجنوبية ومكثر إقبالا مكثفا، في المقابل شهدت بقية المراكز إقبالا تراوح بين المتوسط والمحترم في الساعات الأولى.

وتوزعت الاطارات الطبية وشبه الطبية على مختلف القاعات بجل مراكز التلقيح المخصصة للغرض، الى جانب حضور عدد من مكونات المجتمع المدني والوحدات الأمنية بكافة المراكز لتأمين سير عملية التلقيح وفق ما عاينته صحفية (وات) .

يذكر ان اليوم المفتوح الثامن للتلقيح سيشمل الفئة العمرية 12سنة فما فوق بالنسبة للجرعة الاولى، و للأشخاص الذين تخلفوا عن الموعد بالنسبة للجرعة الاولى والجرعة الثانية والذين تلقوا ارسالية للتلقيح.

وستفتح مراكز التلقيح من الساعة الثامنة صباحا الى حدود الساعة الرابعة مساء.

يشار إلى أن المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلّق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف-2” دخل حيّز التنفيذ منذ يوم الاربعاء المنقضي.