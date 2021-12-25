تطعيم 47011 شخصا ضد كورونا بتاريخ 24 ديسمبر الجاري

سحب تدريجيا كثيفة آخر النهار بالجنوب الغربي مع بعض الامطار

عاجل: بطاقة ايداع بالسجن في حق نور شيبة..تفاصيل الاطاحة بشبكة لتعاطي وترويج الكوكايين..

عاجل: أول تصريح لبشرى بالحاج حميدة بعد صدور حكم غيابي بسجنها لمدة 6 أشهر..

سليانة: إنطلاق فعاليات اليوم الوطني الثامن للتلقيح المكثف ضد فيروس “كورونا” ب11 مركزا

2021/12/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات اليوم الوطني الثامن للتلقيح المكثف ضد فيروس “كورونا” ب11 مركزا خصصت للغرض بمختلف معتمديات ولاية سليانة.
وشهدت مراكز التلقيح إقبالا متفاوتا من مختلف الشرائح العمرية، حيث شهدا مركزي التلقيح بمعتمديتي سليانة الجنوبية ومكثر إقبالا مكثفا، في المقابل شهدت بقية المراكز إقبالا تراوح بين المتوسط والمحترم في الساعات الأولى.
وتوزعت الاطارات الطبية وشبه الطبية على مختلف القاعات بجل مراكز التلقيح المخصصة للغرض، الى جانب حضور عدد من مكونات المجتمع المدني والوحدات الأمنية بكافة المراكز لتأمين سير عملية التلقيح وفق ما عاينته صحفية (وات) .
يذكر ان اليوم المفتوح الثامن للتلقيح سيشمل الفئة العمرية 12سنة فما فوق بالنسبة للجرعة الاولى، و للأشخاص الذين تخلفوا عن الموعد بالنسبة للجرعة الاولى والجرعة الثانية والذين تلقوا ارسالية للتلقيح.
وستفتح مراكز التلقيح من الساعة الثامنة صباحا الى حدود الساعة الرابعة مساء.
يشار إلى أن المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلّق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف-2” دخل حيّز التنفيذ منذ يوم الاربعاء المنقضي.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn