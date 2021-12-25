منوبة-اليوم الثامن للتلقيح المكثّف: تسجيل 2661 عملية تلقيح الى حدود الـ11 صباحا اكثر من نصفها بالجرعة الاولى

أقبل المواطنون بولاية منوبة صبيحة اليوم السبت على التلقيح، في إطار اليوم الثامن للتلقيح المكثف ضد كوفيد -19، بنسق هام مقارنة بحملة اليوم السابع، ليبلغ عدد الملقحين ضد فيروس كورونا الى حدود الحادية عشر صباحا 2661 ملقحا، وفق تصريح المنسق الجهوي للتلقيح، مدير النهوض بالخدمات الصحية بالادارة الجهوية للصحة، جليدي جبران

وأبرز المصدر ذاته لـ(وات) أنه تم تطعيم نسبة 57 بالمائة من الملقحين أي ما يعادل 1523 شخصا بالجرعة الاولى، ونسبة 30 بالمائة من الجرعة الثانية بـ 899 شخصا، ونسبة 08 بالمائة من الملقحين بجرعة تعزيز المناعة الجرفة الثاللثة من خلال تلقيح 233 شخصا.

وبين ان النسق حاليا يرتفع تدريجيا في الـ14 مركزا التي خصصتها الادارة الجهوية للصحة، بمختلف المؤسسات التربوية ومركز التلقيح الجهوي والمركزين المحليين بطبربة والمرناقية لعمليات التلقيح المكثف المخصص للفئات العمرية البالغة من العمر 12 سنة فما فوق.

وبين ان اليوم المفتوح شهد متابعة عدد من المراكز من قبل والي الجهة محمد شيخ روحه والمديرة الجهوية للصحة ايمان الحباسي، وقد انتظمتم بالتنسيق مع متطوعين من الاطار الطبي وشبه الطبي والناشطين بالمجتمع المدني الذي ساهموا في التلقيح مع أعوان الصحة والادارة العامة للصحة العسكرية، كما دأبوا منذ الصباح الباكر على تنظيم المراكز واستقبال المواطنين.