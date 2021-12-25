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نابل: تسجيل حالة وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/12/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، تعود لرجل في العقد الثامن من العمر أصيل معتمدية الحمامات، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1457 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح ل(وات)، اليوم السبت، أن التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 370 تحليلا، أسفرت عن تسجيل 19 إصابة جديدة، أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب5،1 بالمائة.
ويبلغ بذلك مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل 50992 حالة، من بينها 261 حالة نشيطة أي لاتزال حاملة للفيروس، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 49274 حالة.

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