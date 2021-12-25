تفاصيل إيقاف شابين و حجز تجهيزات رهان رياضي بغار دماء..

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، بغار الدماء، من ولاية جندوبة، من إيقاف شابين و حجز معدات رهان رياضي و مبالغ مالية.

وجاءت العملية بناء على توفر معلومات لدى فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بغار الدماء، مفادها تعمد نفرين تهيئة محلين للعب الرهان الرياضي، وفق ما أكده مصدر أمني لاذاعة”الجوهرة أف أم”.

و بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، تمت مداهمة المحلين و حجز الحواسيب المستعملة في الغرض إضافة الى مبالغ مالية متأتية من الألعاب، كما تم غلق المحلين و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الغرض.