قابس: إقبال هام على مراكز التلقيح خلال اليوم الثامن للتلقيح المكثّف

تشهد مراكز التلقيح بولاية قابس، اليوم السبت، في إطار اليوم الثامن للتلقيح المكثف ضد كوفيد 19، إقبالا لافتا من قبل المواطنين من بين الفئات المعنية بهذا اليوم، إلى جانب عدد هامّ من الوافدين الذين حلوا بالمراكز اما لإتمام الجرعة الثانية أو لتلقي جرعة ثالثة يرونها ضرورة لتعزيز مناعتهم ضد فيروس “كورونا”.

وقد اضطر العديد من مراكز التلقيح وبعد تأخير كبير إلى العمل يدويا بعد ان استحال عليها النفاذ الى منظومة “ايفاكس” التي كانت من جديد محل انتقاد كبير من قبل العديد من المشرفين على تلك المراكز.

من جهة اخرى، حرص العديد من نشطاء المجتمع المدني ومن المتطوعين على المشاركة في اليوم الثامن للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا، ما ساعد على إحكام تنظيم عملية التطعيم.