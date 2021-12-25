عاجل: منير بن صالحة يكشف حقيقة تورط نور شيبة في شبكة لتعاطي وترويج المخدرات..وهذه التفاصيل..

أكد المحامي منير بن صالحة اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 أن منوّبه الفنان نور شيبة لا علاقة له بملف قضية حيازة كوكايين بنيّة الاستهلاك والترويج.

وقال في هذا الإطار ‘نور شيبة كلّفني بإنابته وأعلمته أنه لا داعي للهروب لأنه متأكد من براءته.. وتنقلنا سوية إلى فرقة الحرس لبن عروس، وكل ما في الأمر أن رقم نور كان ضمن مكالمات شخص تعلقت به شبهة في القضية.. فأصدر حاكم التحقيق بطاقة الإيداع التي أرى أنه لا موجب لها..’

وأضاف في تصريح لاذاعة موزاييك ”أطمئن محبي نور شيبة وزملاءه، وأعلمهم أنه بريء ولا علاقة له لا مسكا ولا ترويجا ولا استهلاكا لكن محكمة الفيسبوك ظلمت منوبي وحولته إلى تاجر كوكايين وهناك حتى من ينادي بسحله وشنقه.. ونحن نثق في حاكم التحقيق لإزالة الشبهة وسيتم الإفراج عنه..”

وسبق أن أكد مصدر قضائي مطلع لموزاييك أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق فنان ونجل حارس دولي سابق وتاجر معروف وثلاثة متهمين آخرين والإبقاء على فنانة معروفة بحالة سراح على ذمة قضية تتعلق بحيازة مواد مخدّرة بنيّة الاستهلاك والترويج والتردد على أماكن تستعمل في استهلاك المخدرات رغم العلم بذلك.