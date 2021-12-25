وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: تراجع الاستثمار المعلن في القطاع الصناعي 5ر16 بالمائة بنهاية نوفمبر 2021

تراجع الاستثمار المعلن في القطاع الصناعي بنسبة 16.5 بالمائة ، إلى نهاية شهر نوفمبر من سنة 2021 ، إلى حدود 2275.6 مليون دينار ، بحسب آخر إحصائيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

وسيتم تعبئة هذه الاستثمارات من أجل تنفيذ 3068 مشروعًا ستشجع على إحداث 44.238 فرصة عمل.

وارتفعت الاستثمارات في الصناعات الغذائية بنسبة 40.3 بالمائة والصناعات الكيماوية بنسبة 37.2 بالمائة

وبالمقابل، انخفضت الاستثمارات في مجالات مواد البناء والسيراميك والصناعات الزجاجية بنسبة 67.8 بالمائة إلى جانب الاستثمارات المخصصة لقطاع الجلود والأحذية (- 40 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والإلكترونية (-38 بالمائة)

كما تراجعت الاستثمارات في مجال صناعات النسيج والملابس والصناعات المختلفة (-23 بالمائة)

أما الاستثمارات المعلنة في إطار مشاريع التأسيس فقد انخفضت بنسبة 24.7 بالمائة لتصل إلى 1097 مليون دينار.

كما سجلت الاستثمارات المعلنة في الصناعات المصدرة بالكامل ارتفاعا بنسبة 11.7 بالمائة لتصل إلى 94.5 مليون دينار بنهاية شهر نوفمبر 2021 ، بينما انخفضت الاستثمارات المُعلنة للصناعات التي يتجه إنتاجها نحو السوق المحلية بنسبة 29.2 بالمائة إلى 1330.1 مليون دينار.

كما تراجعت الاستثمارات الصناعية الأجنبية 100 بالمائة والشراكة بنسبة 9.4 بالمائة لتصل إلى 877.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.