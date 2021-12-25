عاجل: تسجيل أوّل إصابة بمتحوّر “أوميكرون” في هذه الولاية..

ذكر اليوم المدير الجهوي للصحة في المنستير حمودة الببة في تصريح لـ(وات) أنّهم سجّلوا منذ ثلاثة أيام إصابة بمتحوّر ” أميكرون ” لدى شخص قادم من الكونغو إلى المنستير للتداوي بإحدى المصحات الخاصة ، مؤكّدا أنّهم حاليا بصدد القيام بعملية تقصّ للأشخاص الذين كانوا في علاقة مع هذا الشخص وأنّ هذه الحالة هي الوحيدة المسجلة إلى حدّ الآن بالجهة.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 23 ديسمبر الجاري التصريح بخمس عشرة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد ليتطور المجموع إلى 40 ألفا و253 إصابة حسب آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير. وتطور عدد الحالات النشطة إلى 110 حالة نشطة بتاريخ 23 ديسمبر الجاري مقابل 97 حالة نشطة بتاريخ 22 ديسمبر الجاري.

وارتفعت حالات التعافي إلى 39 ألفا و131 حالة شفاء بعد شفاء حالتين إضافيتين بتاريخ 23 ديسمبر الجاري. وحافظت الجهة على مجموع 1012 وفاة بفيروس كورونا المستجد إذ لم يقع التصريح بوفيات جديدة منذ 16 ديسمبر الجاري.

وارتفع خلال الأيّام الأربعة عشر الأخيرة وإلى حدّ 23 ديسمبر الجاري عدد المعتمديات المصنّفة ذات مستوى اختطار متوسط إلى سبع معتمديات.