بودن تؤكد دعمها للقنوات التلفزية الخاصة تعزيزا لمبادئ حرية التعبير

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن دعمها لقطاع التلفزات الخاصة، وضمانها لأفضل ظروف العمل، وذلك خلال لقائها اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة بوفد من نقابة التلفزات الخاصة برئاسة مديرها التنفيذي سامح مطيبع.

كما شددت ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ،على الحرص على تجاوز الصعوبات المقترحة والتي تحول دون تطور المضامين والموارد والاستقلالية، وتعزيز مبادئ حرية التعبير خدمة للمشهد الإعلامي البصري وقطاع الإعلام عموما.

و تناول اللقاء عددا من الإشكاليات التي تعترض مؤسسات التلفزات الخاصة، الى جانب التطرق إلى أهمية هذا المجال الحيوي وضرورة إيلائه العناية اللازمة في ظل مناخ الحريات والتعدد ،وحرصا على دعم تطوير مشهد إعلامي متنوع يتسم باالانفتاح

كما تم التأكيد على أهمية العمل على ضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية وحقوق العاملين بها،حسب نص البلاغ